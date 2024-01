Das sagen die neuen Opernball-Moderatoren zu ihrer Aufgabe

Am 8. Februar ist es wieder soweit und die Wiener Staatsoper wird zum "schönsten Ballsaal der Welt", um schon eine Floskel vorwegzunehmen, die wohl auch die ORF-Moderatoren das eine oder andere Mal verwenden werden.

Und da hat sich wieder ein bisserl etwas getan, denn neben Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll wird heuer erstmals auch "Seitenblicke"-Redakteurin Marion Benda durch den Abend führen.

"Der Opernball ist sowas wie ein Ritterschlag in der Society-Berichterstattung. Nach elf Jahren, die ich für die Seitenblicke als Reporterin dort unterwegs war, kenne ich die meisten Gäste persönlich - was mir meine Aufgabe der Livemoderation leichter machen wird", so Benda zum KURIER.