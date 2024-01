Jetzt fix! Das sind die ORF-Moderatoren für den Opernball

Auch 2024 heißt es im Haus am Ring wieder "Alles Walzer", wenn der Wiener Opernball am Donnerstag, dem 8. Februar 2024, den Höhepunkt der Ballsaison markiert! Dann steht auch das Programm des ORF wieder ganz im Zeichen des Ballereignisses in der Wiener Staatsoper.

Durch den Opernball-TV-Abend führen dieses Jahr mit Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl wieder bekannte Gesichter. Erstmals als Moderatorin mit dabei ist "Seitenblicke"-Redakteurin Marion Benda.

Für den pointierten Kommentar sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.

