Die Designer für den Wiener Opernball stehen fest

Und zwar Alexandra Gogolok-Nagl aus Wien (ist Schneidermeisterin in der 5. Generation und betreibt seit 2012 ihre eigene Couture-Werkstatt in Wien Hietzing), Maiken Kloser aus Vorarlberg (gründete 2014 während ihres Studiums an der Akademie der bildenden Künste das Label Maiken K.) und Marlen Sabetzer aus der Steiermark (hat sich in Wien mit ihrem Designerlabel MarS-Anfertigung im sechsten Bezirk vor allem durch ihren kreativen Zugang was Upcycling und nachhaltige Produktion betrifft einen Namen gemacht).

"Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Auch ich profitiere selbst unheimlich von der Zusammenarbeit mit den drei Kolleginnen. Wir tauschen uns fachlich aus und alle respektieren einander und so werden wir als vereintes Couture-Salon-Dream-Team am Wiener Opernball ein starkes Zeichen für Design aus Österreich setzen", so der Juryvorsitzende Thang de Hoo.