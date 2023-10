Vortanzen für den Wiener Opernball 2024: Der Linkswalzer musste sitzen

Darunter auch Maximilian Rosam, Sohn von Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam. "Ich war letztes Jahr als Gast am Opernball und ging in England zur Schule. Und als alle meine Klassenkameraden in London die Fotos sahen, haben sie mich danach so beneidet um diese Tradition. Das gibt's wirklich nur einmal auf der Welt", meinte er.

"Danach war ich dann richtig stolz und ich würde mich wirklich sehr freuen dabei sein zu können. Ich hoffe, dass sich die vielen Tanzstunden auch lohnen werden. Bin schon etwas nervös", erzählte er.

Gemeinsam mit Charlotte Reitbauer, Tochter von den Spitzengastronomen Birgit und Heinz Reitbauer, versuchte er sein Opernball-Glück. "Seit Mai übe ich bereits und mit jedem Mal gewinne ich an Sicherheit, aber natürlich bin ich nervös. Aber die Freude überwiegt", so Charlotte.

Apropos nervös, das war wohl auch eine Debütantin, die bei einer Drehung ihren Schuh verlor, das aber dann schnell mit einer Extradrehung und einem eleganten Knicks wieder wett machen konnte.