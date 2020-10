Neue ORF-Show und ein Krimi für Larissa Marolt

„Ich bin total dankbar, dass ich so vielseitig arbeiten darf“, sagte das Model und die Schauspielerin am Rande des „Dancer against Cancer“-Kalendershootings zum KURIER. Und Projekte hat die hübsche Kärntnerin wirklich genug am Start.

So dreht sie etwa im Moment für den ORF die Sendung „A Team für Österreich“. In dem Doku-Format werden aktuelle Problematiken, wie beispielsweise Klimawandel, Bienensterben oder Rassismus aufgenommen und durch eine einfallsreiche Aktion wird versucht, das Bewusstsein dafür zu stärken. „Das ist für mich auch etwas ganz Besonderes“, so Larissa Marolt.