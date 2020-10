Johnny Logan: "Bei meiner Schwester wurde Krebs diagnostiziert"

Und deswegen will er nun auch anderen Menschen in der Veranstaltungsbranche helfen. "Ich versuche, Geld zu sammeln, um den Musikern, Techniker und so weiter, irgendetwas geben zu können. Von der Regierung haben sie nichts bekommen."

Dennoch sei jetzt nicht die Zeit dafür, Trübsal zu blasen und so hat Johnny Logan sechs Weihnachtslieder geschrieben. "Merry Christmas to the world" hat Logan gemeinsam mit dem österreichischen Musikproduzenten Manu Stix produziert und wird schon am 7. November veröffentlicht. Das sei ein sehr positiver Song, den man gerade in der jetzigen Zeit gut gebrauchen könne, so der Ire.