Nicht von dieser Welt: Starfotograf Baumann holt schönes Alien nach Wien

Während der Opernballgast von Baumeister Richard Lugner, Ex-Ski-Ass Lindsey Vonn, kurzfristig ihren Besuch absagte, konnte Starfotograf Manfred Baumann einen Hollywood-Star für einen anderen Ball verpflichten. Schauspielerin Natasha Henstridge (45) wird am 7. März den "Dancer against Cancer"-Ball in der Wiener Hofburg beehren.