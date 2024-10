Nach Kevin Spacey bekam jetzt auch Johnny Depp Lebenswerk-Preis in Italien

Der sechswöchige Verleumdungsprozess zwischen dem ehemaligen Paar Amber Heard und Johny Depp sorgte 2022 für unzählige Schlagzeilen. Pikante Details aus ihrem Privatleben wurden öffentlich gemacht. Im Sommer 2022 sprach ein Gericht in Virginia Depp mehr als zehn Millionen Dollar zu. Beide Parteien legten Berufung ein, einigten sich jedoch im Dezember 2022 außergerichtlich, wobei Johnny Depp dann eine Million US-Dollar erhielt. Das Ganze ist auch in einer Dokumentation auf Netflix zu sehen.

Jetzt präsentierte er den Streifen über drei wichtige Tage im Leben des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani (1884-1920) auch beim 19. Rome Film Festival. Bei der Pressekonferenz glänzte er noch mit Abwesenheit, sein Flug von den Bahamas hatte Verspätung, aber bei der Premiere am Red Carpet war er mit dabei.

"Ich habe diesen Film so oft geschrieben und umgeschrieben. Ich habe so viel von mir selbst hineingesteckt (...) Einige der Dinge, die Modi sagt, habe ich tatsächlich gesagt", sagte er in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair Italia.

"Ich habe mich nie um den Erfolg geschert, ich war nie zu Kompromissen bereit. Ich habe bestimmte Dinge nie akzeptiert, ich bin kein Lakai. Es ist nicht so, dass mich das immer begünstigt hat, wie man sagt, aber dieses Temperament habe ich nie gehabt. Außerdem bin ich jetzt zu alt, um ein Diener zu sein."

Und er bekam vor Ort auch den "Lifetime Achievement Award", einen Preis für sein Lebenswerk verliehen. Überhaupt scheinen die Italiener nicht nachtragend zu sein, denn heuer wurde auch der umstrittene Schauspieler Kevin Spacey in Taormina mit einem Lebenswerkpreis bedacht.