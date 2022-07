Nach freizügigen Fotos wehrt sich Martina Kaiser gegen Hass im Netz

"Wie billig! Was will die Alte mit diesen Fotos?", ist nur eines der Kommentare, dass die Wiener Sängerin Martina Kaiser (52) in den sozialen Netzwerken lesen musste. "Ich bin doch schon eine etwas ältere Häsin im Showbusiness und hatte klarerweise öfter mit Hasskommentaren im Netz zu tun - auch kürzlich als ich freizügige Selfies von mir postete, um gegen 'Ageism' aufzutreten und die sexy Power der 40 plus Frauen zu zeigen", schreibt sie auf Instagram.