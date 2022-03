Ex-Ö3-Lady Martina Kaiser: Neue Musik und sehr sexy Bilder

Am vergangenen Freitag ist Ex-Ö3-Lady und ORF-Glücksfee Martina Kaisers (51) neuer Song „Eternity“ von Null gleich auf Platz 2 in die „Austria ITunes Charts“ eingestiegen, was die Sängerin natürlich sehr freut, weil sie vor allem auch keine große Plattenfirma hinter sich stehen hat.