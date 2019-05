Nach "Entkrönung": Die neue Miss Vienna steht jetzt fest

Nicht in Wien, sondern im Hotel Marriott in Linz. Der Bewerb fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit einer neuen Fachjury statt. Körmer trat übrigens erst gar nicht mehr an.

Durchsetzen konnte sich diesmal die 23-jährige Fotografin Julia Forstner.

"Ich möchte ein Vorbild für andere sein, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt", so die glückliche Gewinnerin. Na hoffentlich darf sie ihr Krönchen auch beahlten.

Ebenfalls gewählt wurden die Miss Online (Jus-Studentin Linda Selmi) und die Miss Salzburg (Maturantin Angela Windhofer).