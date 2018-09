Unter Zugzwang: Quo vadis, Miss-Wahl?

Die auf Schönheitsideale spezialisierte Soziologin Waltraud Posch findet es „lustig, dass es plötzlich überall um die Persönlichkeit geht. De facto handelt es sich ja um einen hauptsächlich körperbezogenen Wettbewerb. Es ist also eine Bewertung von etwas Äußerlichem, die den Anschein erwecken soll, als wäre es etwas Innerliches“. Sie begrüßt die Abschaffung der Bikini-Schau, wünscht sich aber mehr Vielfalt auf dem Missen-Laufsteg. „Miss-Wahlen festigen das sehr enge Frauenbild. Wir sehen das dann überall in den Medien und denken unbewusst, ‚genau so ist eine schöne Frau‘. Authentizität ist ja nur dann gefragt, wenn sie sich bestimmten Normen anpasst.“

Immer wieder wurden Miss-Wahlen durch gesellschaftliche Umstände geformt. Während ihrer Hochblüte in den 50ern hatten sie vor allem den Zweck der Heiratsvermittlung: In jedem Kuhdorf gab es Schönheitsbewerbe, um den Männern zu zeigen, was der Markt hergibt. „Nach dem Krieg konnten es sich bürgerliche Familien leisten, dass die Frau zu Hause blieb“, sagt Posch. „Um ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt zu erhöhen, wurde ihr suggeriert, dass sie schön sein muss.“ Heute klingt das – zum Glück – absurd. „Eine Miss-Wahl ist jetzt in erster Linie ein Event.“

Ein seltsam anmutendes Relikt blieb der Miss-Austria-Wahl erhalten: Nach wie vor müssen Bewerberinnen ledig sein. Aber wer weiß, welche Tradition als nächstes aus dem Bewerb gekickt wird.