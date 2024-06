Nach Ausstieg von Francine Jordi: Auch Hans Sigl moderiert ARD-Silvestershow nicht mehr

Schon im März gab Francine Jordi via Facebook bekannt, dass sie die Silvestershow (im Ersten und auf ORF 2) nicht mehr moderieren werde. "Ihr Lieben, nach 9 Jahren Freude, Spaß, Erfahrung, Reife, Freundschaften, Herausforderungen, Leidenschaft und 'Prosit Neujahr' habe ich mich dazu entschlossen, das Team der Produktion 'Die große Silvestershow' in ARD, SRF und ORF als Moderatorin zu verlassen", schrieb sie damals.

Danach begann das große Rätselraten, was denn nun mit ihrem Moderationskollegen Hans Sigl passieren würde. Um den Spekulationen ein Ende zu setzen, entschied auch er sich jetzt, ein Statement auf Facebook zu machen.

"Liebe Leute. Aufgrund vieler Nachfragen wie es denn nun sei mit der Silvestershow, habe ich eine kleine Mitteilung in eigener Sache zu machen. Aufgrund meines Drehplanes und anderer beruflicher Aufgaben, kann ich dieses Mal leider nicht zur Verfügung stehen. Es hat mir zweimal sehr großen Spaß gemacht. Danke an das gesamte Team rund um die große Produktion", macht er so seine Absage öffentlich.