Francine Jordi: "Warum konzentrieren wir uns nicht mehr aufs Positive?"

Just in Wien begann 1998 die Karriere der Schweizer Sängerin Francine Jordi (46) – damals gewann sie mit dem Titel "Das Feuer der Sehnsucht" den Grand Prix der Volksmusik. 25 Jahre später ist sie aus der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken. "Ich hab immer gedacht, es ist so wie bei der Miss-Austria-Wahl oder so – du bist ein Jahr im Amt und dann bist du wieder weg, dann kommt die Nächste. Dass es dann wirklich 25 Jahre ging, das hätte ich nie gedacht", erzählt sie lachend im KURIER-Talk.