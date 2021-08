Francine Jordi über neue Musik, überstandene Krisen und das Singledasein

Die Schweizerin Francine Jordi ist ein echtes Energiebündel – gut gelaunt hat sie am Mittwoch ihren Charme im KURIER-Studio versprüht, mit im Gepäck ihr neues Album „ Herzfarben“, eine Best-Of-CD, auf der aber auch neue Songs zu finden sind. Ihr ganz persönliches Geburtstagsgeschenk zum 44er an sich selbst – und natürlich an die Fans.

Ihr Lieblingslied darauf ist übrigens „Wo schläfst du heute ein?“ „Das ist so die Situation: Frisch getrennt und du sitzt in deinem Bett und es ist leer. Und wir Frauen mit unserer Mascara, die über das Gesicht läuft vor lauter Heulen. Wir sehen total blöd aus. Beim Einsingen musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich da nicht in eine Depression hineinschlittere. Hört euch den Song an, er berührt! Wenn ihr eine emotionale Achterbahnfahrt wollt, hört euch den Song an“, erzählt sie im KURIER-Talk.

Hier der ganze Talk: