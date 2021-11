Musicalstar Ana Milva Gomes prangert Rassismus an: "Muss jetzt etwas sagen"

In "Look At Me: Ein schwarzes Mädchen in einer weißen Welt" (ab 25. November, Amalthea-Verlag; 25 Euro) erzählt sie, "wo ich herkomme, was meine Ängste so sind, was ich alles so erlebt habe, was ihre Großeltern erlebt haben. Ich fand es auch sehr wichtig, die Geschichte meiner Eltern zu erklären und zu erzählen", so Ana Milva Gomes, die aber auch von Diskriminierung und Rassismus berichtet.