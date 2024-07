Musicalpremiere in Amstetten: Wenn die Promis zu Rockern werden

"Ein Musical wie dieses ist mehr als nur eine Show - es ist ein Erlebnis, das uns daran erinnert, warum Musik so bedeutend ist", so Intendant und Regisseur Alex Balga .

So der Inhalt des Musicals "We Will Rock You" mit den Hits von Queen in aller Kürze, das jetzt beim Musicalsommer Amstetten Premiere feierte.

Rock it! Georgij Makazaria, Missy May und Christoph Heigl

Auch Produzent Chrisoph Heigl zeigte sich mit der Umsetzung höchst zufrieden: "Mein Dank geht an alle rund 80 an der Produktion beteiligten Personen, die weder Schweiß, Mühen noch Nachtschichten gescheut haben, damit wir in bewährter Art und Weise ein unvergessliches Erlebnis in der Pölz-Halle bieten können."

Unter den Premierengästen war auch Musicalsängerin Missy May, die in wahre Begeisterungsstürme ausbrach: "Amstetten hat sich in den letzten Jahren zu einem Mekka des Musicsls gemausert. Tolle Stücke gepaart mit großartiger Regie und unglaublichen Darstellern ist ein Garant für Erfolg. Mit 'We Will Rock You' haben sie sich selbst wieder übertroffen. Es ist neu, es ist frisch und die Cast ist mehr als hochkarätig."