Hex, hex: Was die Promis machen würden, wenn sie zaubern könnten

Mehr Geld, ein schnelles Essen, den perfekten Partner - jeder hat sich wohl schon einmal gewünscht, einfach einmal etwas schnell herzaubern zu können. Bei der Premiere von "Hexenzeit in der Wachau" im Teisenhoferhof in Weißenkirchen machten sich auch die Premierengäste dazu so ihre Gedanken.

"Ich würde volle Töpfe, volle Taschen und Weltfrieden hexen", hätte Schauspieler Martin Leutgeb klare Einsatzgebiete für etwaige Zauberkräfte.