Monika Ballwein über Starmania: "Sehr jung, sehr frisch, neue Sounds"

Und ein bekannter Name sticht dabei auch heraus: Rebecca Rapp, die Tochter von Entertainer Peter Rapp, die sich schon länger als Sängerin versucht. „Für die Rebecca ist es wahrscheinlich mehr Druck, das jetzt auch noch einmal vor einem großen Publikum in einer Show mit einem Song zu leisten. Vor allem, wenn man schon ein bissl etabliert ist. Sie hat ja schon eigene CDs gemacht und ihre Stilistik eigentlich auch schon gefunden, was aber nicht heißt, dass man sich nicht wieder neu erfinden kann oder auch verändern“, so Ballwein, die übrigens der Meinung ist, dass jeder singen kann.