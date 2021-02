Was „Dancing Stars“-Siegerin Roxanne Rapp über ihre Schwester bei „Starmania 21“ sagt

Am 26. Februar geht es los: „Starmania 21“ sucht Österreichs nächsten Sing-Star. Auch eine prominente Kandidatin ist dabei: Rebecca Rapp, die als ReRa bereits zwei Alben veröffentlicht hat – und die Tochter von Show-Legende Peter Rapp ist. Für sie geht ein „Kindheitstraum“ in Erfüllung, wie sie sagt.

Ihre Schwester Roxanne Rapp ist Schauspielerin, die in London und Wien lebt und arbeitet. Erfahrungen mit einer Wettbewerbsshow im Fernsehen hat sie bereits gemacht. Und zwar ganz großartige: 2014 gewann sie „Dancing Stars“. Uns erzählte sie, was sie über ihre Schwester bei „Starmania“ denkt.

freizeit: Roxanne, Sie haben „Dancing Stars“ gewonnen, nun startet Ihre Schwester bei „Starmania 21“. Liegen TV-Wettbewerbe in der Familie?

Roxanne Rapp: Ich finde es cool, dass Rebecca mitmacht und freu mich sehr für sie. Ich weiß es schon länger, habe ihr geholfen, sich mental auf das Casting vorzubereiten. Etwa, sich nicht nur auf ihre Performance zu konzentrieren, sondern auch im Vorgespräch als Mensch zu punkten. Beim Small Talk locker zu sein und anschließend voll konzentriert bei der Sache zu sein ist eine Gratwanderung.

Welche Tipps geben Sie ihr für die Show?

Einfach zu genießen! Die Zeit vergeht so schnell. Man ist so im Stress, sein Bestes zu geben, dass man vergisst, vieles wahrzunehmen. Und ich habe ihr geraten, Vertrauen in sich selbst zu haben und ganz sie selbst zu sein.