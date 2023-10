Mona Seefried gratuliert "Single Bells"-Mama Johanna von Koczian zum 90er

Keine Weihnachtszeit ohne die Filmhits "Single Bells" (1997) und "O Palmenbaum" (2000). Darin brillierte auch Johanna von Koczian, die die herrlich abgehobene Lilibet verkörperte. Die Schauspielerin, Sängerin – Klassiker wie "Das bisschen Haushalt2 (1977) – und Schriftstellerin feierte jetzt ihren 90. Geburtstag.

2Die beste Filmmutter, die ich je hatte. Sie war 1:1 diese Figur2, so Mona Seefried (66) , die in "Single Bells“ und "O Palmenbaum" die geplagte Tochter Luise verkörperte, zum KURIER. "Ich wünsche ihr von ganzem Herzen Geborgenheit, viel Liebe und weiterhin Gesundheit! Sie kann so stolz sein auf ihre großartigen 90 Lebensjahre. Fühle dich in den Arm genommen, ,Mama‘!"