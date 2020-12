"Single-Bells"-Star Mona Seefried: "Ältere Frauen können was"

Alle Jahre wieder brennt der Christbaum am Ende des TV-Kulthits "Single Bells". Vor 22 Jahren flimmerte die Weihnachtskomödie das erste Mal über die heimischen Bildschirme und auch heuer gibt es für das Original und die Fortsetzung "O Palmenbaum" eine große Anzahl an Sendeterminen.

"Luiserl" Mona Seefried (63) würde sich nun noch einen dritten Teil wünschen. "Was ich schön fände, wenn der ORF oder auch deutsche Sender die Idee hätten, dass Erwin Steinhauer (spielt Luiserls Ehemann Joe - Anm.) und ich die nächste Generation wären. Das wäre lustig, wenn wir jetzt die 'Alten' wären und unsere Kinder eben erwachsen", erzählte sie dem KURIER. Denn selbst nach so vielen Jahren wird sie immer noch auf diese Filme angesprochen. "Manchmal sagen mir die Menschen: 'Wir kennen das bei uns in der Familie genau so.' Viele bestätigen dieses Chaos-Weihnachten."

Sehr viel besinnlicher sieht es da bei Mona Seefried privat aus. "Bei uns gab es noch keinen brennenden Weihnachtsbaum und ich mache zwar Gansl am zweiten Weihnachtsfeiertag, aber nicht betrunken", lachte sie. "Wir feiern ganz im Kleinen, gemütlich. Nur mein Ehemann, meine geliebte Tochter und heuer ist auch mein Schwiegersohn dabei. Ein schöner Baum muss natürlich sein. Da bin ich ganz kitschig. Das ist Tradition."