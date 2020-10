Mörderisch gut: Silvia Schneider präsentiert neue Kollektion

Ihr Name ist Schneider, Silvia Schneider und morgen, Montag präsentiert sie ihre neue Modekollektion "The Black Collection". Dabei stellt sie alles unter das Motto "Alltagsagentin".

"Es gibt auch ein Kleid, das heißt ,Get the job done', ,Don't bullshit me'-Hosen und ,a nun's dress'", erklärte sie die einzelnen Stücke. Und richtig mörderisch wird es beim "Bonnie's Dress" und "Clyde's Jacket".