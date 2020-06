Model Barbara Meier: "Es wird ein Mädchen!"

Die schwangere Barbara Meier (33) bekommt ein Mädchen. Das verriet das Model zunächst der Gala und RTL, nun teilte sie die Neuigkeiten auch auf Instagram.

Meier gab zudem an, dass ihr Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann (44), bei der Geburt des Kindes mit in den Kreißsaal will. In rund zwei Monaten soll es soweit sein. "Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben", sagte Meier.