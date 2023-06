Modedesignerin Eva Poleschinski wird zum ersten Mal Mama

Bilder in tollen Kleidern sind von Modedesignerin Eva Poleschinski (39) ja keine Seltenheit. Doch was sie jetzt in den sozialen Medien postete, barg eine kleine Überraschung, denn da hält sie ein Ultraschallbild in der Hand. Poleschinski und ihr Ehemann Oliver Rathschüler werden im Spätherbst Eltern eines Mädchens, wie die Designerin dem KURIER verriet.

"Mittlerweile geht es mir gut, die Übelkeit ist hauptsächlich schon vorbei", meinte sie erleichtert. Welches Geschlecht das Kind haben wird, war ihr egal. "Wir haben immer gesagt, Hauptsache gesund. Aber ich freue mich natürlich schon sehr über ein Mädchen, da kann ich mich austoben."