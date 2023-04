Virginia Ernst über Hasskommentare nach Baby-News: "Man braucht eine Kuhhaut"

"Uns geht es gut. In der Anfangszeit, also in den ersten drei Monaten war Dorothea sehr schlecht, aber das geht jetzt wieder. Der Bauch war auch viel schneller da als beim ersten Kind und jetzt ist es auch nicht mehr zu verheimlichen gewesen", erzählte Virginia Ernst dem KURIER.

Doch kaum waren die schönen Neuigkeiten draußen, rief das auch einige Trolle auf den Plan, die sehr negative Kommentare abgaben. "Meine Reichweite ist in den letzten zwei Jahren sehr gestiegen und da wurden eben auch die Hater mehr", meinte die Musikerin dazu.