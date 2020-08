Mode und Oper für Thomas Gottschalk in Salzburg: "Bin kein Gesichtsvermieter"

Den Quotengipfel hat Entertainer-Legende Thomas Gottschalk (70) längst unzählige Male erklommen, jetzt will er die Bergwelt auch modisch erobern.

Und zwar als Model für das Label "Luis Trenker", benannt nach dem weltberühmten Bergsteiger.

Stilecht reiste er in Salzburg zur Präsentation, die Sonntagmittag stattfand, im rostroten Rolls-Royce - mit dem witzigen Kennzeichen BAD IF 70 (unartig wenn 70) - an.