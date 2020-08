Salzburger Festspiele: Jedermann mit Maske bei Elektra

Eine „Sisyphusarbeit“ sei es gewesen, die Salzburger Festspiele in Coronzeiten zu realisieren, so Intendant Markus Hinterhäuser. Am Samstag fanden dann endlich die ersten Premieren statt und die Gäste hielten sich brav an alle Vorsichtsmaßnahmen.

Selbst auf dem Weg zum Festspielhaus zur großen Elektra-Premiere trugen viele schon ihre Masken. Beim Reingehen waren sie sowieso Pflicht.

„Genäht von meiner Mutter und meiner Tante“, erklärte Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer ihr Model mit Noten.

Und doppelt hält sowieso besser, ist sich Schauspielerin Sunnyi Melles sicher – sie kam mit Maske und Schild (auf das sie ein 100-Jahre-Festspiele-Pickerl klebte).

„Man wird sich halt daran gewöhnen müssen“, so Ex-Raiffeisengeneral und leidenschaftlicher Festspielgast Christian Konrad.