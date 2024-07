Mit diesem deutschen Promi würde Tom Walek einmal gerne wandern

Über 80 prominente Gäste spazierten schon mit Tom Walek (52) über Stock und Stein und standen ihm in der Ö3-Sendung "Walek wandert" Rede und Antwort. Kommenden Sonntag wird jetzt das Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert (zu Gast ist Ruderin und Olympiateilnehmerin Magdalena Lobnig ).

Im KURIER-Gespräch blickt Tom Walek noch einmal auf die Anfänge und seinen ersten Gast, Tennislegende Thomas Muster , zurück. "Damals hat es drei oder vier Wochen gedauert, bis ich ihn davon überzeugt habe, es zu machen, weil es eben noch ganz neu war. Es hat noch nie jemand gemacht vorher und ich glaube, der Thomas hat sich auch nicht vorstellen können, was das wirklich sein wird. Er hat es aber trotzdem gemacht."

Besonders berührt war Walek von den beiden Sportlern Kira Grünberg und Thomas Frühwirth. "Es gab zwei Menschen, die im Rollstuhl mitgewandert sind. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man ihnen zuhört. Das erdet und man wird sehr demütig."

Paralympics-Sportler Thomas Frühwirth habe etwa auch in der Sendung gesagt: "Wir sind alle nur Gäste hier." Außerdem sei er "total dankbar, dass es bei ihm so gelaufen ist. Es hätte auch anders laufen können. Und das ist schon etwas sehr Großes. Das berührt mein Herz wirklich", so Walek.