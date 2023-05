Missy May und Dimitar Stefanin gewinnen Dancing Stars 2023

➤ Lesen Sie hier mehr: Conny Kreuter über "Dancing Stars": "Es ist keine Kraft mehr da"

Von Missy May und Partner Dimitar Stefanin wünschte sich die Jury die Rumba aus Folge 2. Der größte Unterschied zum ersten Mal? "Wir sind von zwei Menschen zu einem ganz starken Tanzpaar geworden", so May. "Eine große Steigerung", attestierte Angelini-Santner dem Paar. "Wunderschön", beschrieb Athanasiadis den Tanz. May und Stefanin durften sich über 30 Punkte freuen (Beim ersten Versuch gab es 19).

Corinna Kamper und Danilo Campisi durften ihren Jive ein weiteres Mal aufs Parkett bringen. Vom Publikum gab es Standing Ovations. Es sei nicht ihr Lieblingstanz, so Kamper - aber "eine coole Challenge zu schauen, was sich seit dem letzten Mal verändert hat". Eine "kleine" Steigerung sah Ekker, eine "riesengroße" Angelini-Santner. 18 Punkte gab es beim ersten Mal, 26 am Freitagabend.

Zweiter Tanz: Improvisierte Salsa

Beim Salsa zeigte sich dann, wie spontan die Paare sind: Bevor sie das Parkett betraten wussten sie nicht, zu welchem Song sie tanzen würden. Über viel Lob, Standing Ovations und 28 Punkte durften sich May und Stefanin freuen. Befreundet bleiben wollen sie eigenen Angaben zufolge nach der Show auch. Corinna Kamper und Danilo Campisi (sie sollen hinter den Kulissen mehr als nur befreundet sein, schweigen aber zu den Gerüchten) konnten 30 Punkte einheimsen. "Man merkt, ihr kennt euch in- und auswendig", so Angelini-Santner.

3. Platz für Pointner, 2. Platz für Kamper

Alexander Pointner und Manuela Stöckl konnten mithalten: 28 Punkte vergab die Jury für ihre Salsa und hob Lockerheit und Hüftschwung hervor. Für die Top 2 sollte es aber nicht reichen - die Bronzemedaille ging schließlich an die beiden.

Damit durften Missy May und Corinna Kamper ihre Showtänze zeigen. Kamper und Campisi entführten die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt des Videospiels "Super Mario" - und schafften es auf Platz 2.