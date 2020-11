Miss Earth Austria will jetzt bei weltweiter Miss-Earth-Wahl überzeugen

Im September wurde die 19-jährige Nadine Pfaffeneder zur "Miss Earth Austria“ gekürt. Und morgen, Sonntag, geht es für sie in die nächste Runde, denn da steht die weltweite Wahl zur Miss Earth an. Diese hätte eigentlich in der philippinischen Metropole Manila stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie gibt es die Krönchenvergabe nun aber online.

Alle Missen mussten ein Video einschicken, auf dem sie in verschiedenen Looks zu sehen sind, wie etwa völlig ungeschminkt, im Bikini, im Ballkleid und ganz himmlisch mit Engelsflügeln.