Mega-TV-Job: Larissa Marolt macht es Heidi Klum nach

"Ein persönliches Anliegen ist es mir, die Kandidatinnen und Kandidaten mental zu unterstützen, ihnen mit Ratschlägen und persönlichen Erfahrungen zur Seite zu stehen und auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorzubereiten. Transparenz und Offenheit ist mir sehr wichtig! Ich möchte keine Illusionen erzeugen und den Models ganz offen mit den Höhen und Tiefen, den Ecken und Kanten der Branche vertraut machen - und das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen stärken", so Larissa in einer Aussendung.