Martina und Lou-Anne über Heidi Klum, Charisma und ihr neuestes Projekt

Die beiden "Germany’s Next Topmodel"-Ex-Teilnehmerinnen setzen sich für Nachhaltigkeit in der Mode ein.

Als sympathisches Mutter-Tochter-Duo sorgten Martina Gleissenebner-Teskey (52) und Lou-Anne Gleissenebner (20) 2022 bei "Germany's Next Topmodel" für Furore. Lou-Anne holte sich sogar den Sieg, ihre Mama, die sich unabhängig von ihrer Tochter bei der Show angemeldet hat, schaffte es auf den dritten Platz. "Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe und die fühlt sich gut an, dann setze ich die auch gleich um, weil sonst ist sie einfach verloren", sagt sie in der KURIERTV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über ihre Bewerbung. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Martina Gleissenebner-Teskey und Lou-Anne

Modelmama Heidi Klum ist übrigens "einfach ein Vollprofi, aber auch sehr sympathisch". "Wir haben sie so gut wie jeden Tag gesehen, weil wir fast jeden Tag am Drehen waren", erzählt Lou-Anne. Viel geredet hätte man abseits der Kameras aber nicht mit ihr. "So wie du sie siehst im Fernsehen, so ist sie. Genau so haben wir sie erlebt. Da war gar nichts anders", meinte Martina.

Apropos erlebt - viel erleben wird Martina jetzt bei ihrer neuesten Herausforderung, dem "Walk4Future", wo sie 64 Tage von Klosterneuburg zu Fuß nach Paris zur Haute Couture Week gehen wird. Und das alles, um Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Mode zu schaffen. "Wenn wir ganz genau auswählen, was zu uns gehört und was uns auch ausdrückt, dann können wir auch am besten einen Eindruck hinterlassen. Dann können wir auch am besten wirksam werden. Es geht nicht um die große Fülle an Materiellem, sondern um die innere Fülle, die sich im ganz besonders bewusst Gewähltem auch nach außen zeigt. Und das möchte ich auch aufzeigen, dass es nicht viel braucht", so Martina, die aber nicht den Spaß an der Mode nehmen möchte. "Sie ist einfach wunderbar, um uns ausdrücken zu können, spielen zu können und diese Vielfalt auch zeigen zu können, aber trotzdem sich auch immer wieder zu fragen, was macht mich aus, brauche ich das jetzt wirklich oder eben nicht."

© kurier/Martina Berger Martina Gleissenebner-Teskey und ihre Tochter Lou-Anne im „Herrlich ehrlich“-Gespräch mit Lisa Trompisch

Tochter Lou-Anne wird sie da natürlich auch unterstützen und Weg-Etappen mitgehen. "Es ist ein Riesenprojekt, das hört man nicht jeden Tag. Aber ich muss sagen, es passt halt zur Mama, weil sie einfach gerne geht." Los geht's morgen, Sonntag, wo es um 9 Uhr im Rathaus Klosterneuburg eine Kick-off-Veranstaltung geben wird. Jeder ist auch herzlich eingeladen, die ersten Kilometer mitzugehen.

Die Planung ist "unglaublich aufwendig", wie Martina erzählt. "Wo ich dann auch immer wieder sagen muss: Martina, erinnere dich daran, warum du das überhaupt machen wolltest, was dir daran Freude gemacht hat, weil ansonsten wird es dir zur viel. Zwischendurch hab ich echt Durchhänger", bekennt die studierte Ökologin. Sie hat übrigens auch Psychologie und Kommunikationswissenschaften studiert und beschäftigt sich sehr mit dem Charisma, die "Gnadengabe", wie sie selbst sagt. "Das Prinzip dahinter ist, wenn jeder am richtigen Platz ist, wo er oder sie mit der eigenen Kraft und dem eigenen Talent wirksam werden kann, dann strahlt diese Person. Und dann wird das Leben auch zu diesem vollen Leben, wo wir sagen, das können wir genießen, das ist unseres, das ist auch mit Sinn erfüllt."

Tochter Lou-Anne fühlt sich derzeit auch auf dem richtigen Weg, "aber ich glaube, ganz am Ziel ist man nie", meint sie augenzwinkernd. Zusätzlich zum Modeln nimmt sie jetzt auch Schauspiel- und Gesangsunterricht. "Weil ich da schon auch in die Richtung gern etwas machen wollen würde. Also, wenn da etwas Interessantes auf mich zukommt, bin ich sehr offen dafür."