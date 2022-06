Das sagt Klosterneuburgerin Martina zu den GNTM-Vorwürfen

Martina räumte aber ein, dass einige ihrer Mitstreiterinnen das Gefühl hatten, nicht ganz so nett behandelt worden zu sein. "Diese Empfindungen möchte ich auch gar nicht absprechen. Aber was ich beobachtet habe und was ich selbst erlebt habe, war, dass sie respektvoll und extrem bemüht waren."

Sie könne sich ebenso vorstellen, dass es früher doch etwas ruppiger zugegangen sei. "Man kann schon schon sagen, dass früher der Umgangston vielleicht rauer war, Aber ich muss auch sagen, dass früher auch das Modeln rauer war. Ich kann mich selbst daran erinnern. Das heißt, ich glaube schon, dass sich da was getan hat."