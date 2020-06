Martina Ebm: "Hatte schon immer mehr Selbstzweifel als Selbstbewusstsein"

Die plötzliche Bekanntheit, die vor allem durch die "Vorstadtweiber" kam, überforderte die Mimin, wie sie jetzt verriet. „Als ich zu Beginn meiner Karriere am Theater 25 Euro kassierte, war ich überglücklich. Als ich zu Beginn von ,Vorstadtweiber‘ plötzlich überall erkannt wurde, konnte ich damit überhaupt nicht umgehen“, erzählt sie.

„Ich hatte schon immer mehr Selbstzweifel als Selbstbewusstsein.“ Ihren Beruf liebt sie aber sehr. „Nicht nur in meinen Rollen breche ich gern die gängige Erwartungshaltung. Alle denken, als Schauspielerin muss ich cool und laut sein. Ich weiß zwar, was ich will. Ich bin aber alles andere als cool und laut.“