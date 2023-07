Martin Bermoser spielt und singt Elvis: Was der Geist des "Kings" damit zu tun hat

Elvis Presley (1935–1977) ist wieder da! Und Schauspieler Martin Bermoser (45) haucht ihm Leben ein. Ab morgen, Donnerstag, steht er mit "Elvis – Ein Traum von Graceland" als "King" auf der Bühne des "Wald4tler Hoftheater" in Pürbach (NÖ).

"Es ist so inszeniert, dass es im heutigen Graceland spielt, das man besuchen kann. Elvis taucht plötzlich auf, schaut sich das alles an und auf einmal verwandelt sich die Situation in eine seiner Shows. Und dann wird gezeigt, wie arg sein Leben zum Schluss einfach war", so Bermoser, der u. a. schon im Musical "I Am from Austria" begeisterte, zum KURIER.