Der King regiert noch immer: Vor 45 Jahren starb Elvis Presley

Mit zwölf hatte ihm die geliebte Mutter Gladys (gestorben 1958) eine Gitarre geschenkt. Er sang Gospels im Kirchenchor. Das erste Lied vor zahlendem Publikum soll 1953 über die Bühne gegangen sein: Elvis arbeitete als Türsteher in einem Theater in Memphis und ließ sich zu „That’s Amore“ überreden.

Richtungsweisend. Sein Hüftschwung („Elvis, the Pelvis“) verzückte und entrückte bald die Massen rund um den Erdball. Das letzte Lied (von ca. 700 auf mehr als einer Milliarde Tonträgern) intonierte er, bereits von 70 Kilo zu Karrierebeginn auf 140 verdoppelt, vor Freunden und Familie am Montagabend des 15. August 1977 in Graceland: „Blue Eyes Crying in the Rain“.