Martin Bermoser: "Bei 'Mission Impossible' mitzuspielen war eine Tortur"

Neben der Schauspielerei hat er sich neuerdings auch ein zweites Standbein aufgebaut: die Musik. Gemeinsam mit seiner Band möchte er nun das erste Album "Bubität" aufnehmen. Einen ersten Vorgeschmack gibt’s da schon am 19. Juli im Lustspielhaus. "Der Name kommt ursprünglich von meiner lieben Großmutter. Wenn sie nicht mehr wusste, was sie zu mir sagen sollte, weil ich so laut und lästig und überdreht war, dann hat sie gesagt: 'Du bist schon wieder so in der Bubität.' Was sie eigentlich damit meinte, war natürlich die Pubertät."

Dennoch habe es für ihn auch noch eine tiefere Bedeutung. "Es ist diese Rastlosigkeit. In der Pandemie wussten wir Künstler nicht, was mit uns jetzt passiert. Da habe ich einige Abende mit Rotwein zu Hause verbracht und dann habe ich begonnen, Lieder in meiner Mundart zu schreiben. Und jetzt habe ich ein zweites Standbein – Austropopper", freut er sich.