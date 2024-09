"Maria von Trapp" Sandra Pires erinnert sich an "Sound of Music"-Anfänge zurück

Beinahe 20 Jahre ist es nun schon her, dass das Lied "Do Re Mi" zum ersten Mal auf der Bühne der Wiener Volksoper erklang. Gesungen wurde das damals von Sandra Pires als Maria von Trapp. Und am Dienstag begeht man bereits die 150. Vorstellung des Musicals "Sound of Music" in dem Opernhaus.