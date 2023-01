"Sound of Music"-Fortsetzung: Was nach der Flucht der Trapp-Familie geschah

"The Hills are alive with the Sound of Music“, schmettert Julie Andrews auf einer saftig-grünen Wiese hoch oben am Berg im Film "Sound of Music" (1965). Diese Szene dürfte wohl nicht gerade wenig dazu beigetragen haben, dass sich das Klischee in den USA hartnäckig hält, die Österreicher seien die meiste Zeit in der Tracht am Berg und würden dort jodeln.