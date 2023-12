Maresa Hörbiger über unerfüllte Liebe und ihre Schwester Christiane

Glanz-Gabriele

Die Verkörperung der ,Gabriele’ ist im Hause Hörbiger quasi eine Familientradition, denn „wenn man ganz aufrichtig ist, war meine Mutter (Anmerk.: Paula Wessely) die Glanz-Gabriele. Das war im Burgtheater etwas ganz Großes und ich glaube, eine bestimmte Generation denkt da immer noch daran. Aber Christiane und ich haben es auch verbrochen – oder auch nicht“, meint sie lachend.

➤ Lesen Sie hier mehr: Die Hörbigers: Kleine Geschichten einer großen Dynastie

Apropos Lachen, gerade der Humor hat ihre Schwester Christiane (verstarb am 30. November 2022) und sie innigst verbunden. „Das war sehr, sehr vordergründig. Und das geht mir sehr ab. Ich habe niemanden – leider auch im Moment nicht – mit dem ich so gelacht habe, wie mit ihr“, so Maresa, die ihre Schwester „unendlich“ vermisst.