"Überwältigt": Mama Putz spielte erfolgreich in Guatemala auf

Die Werbe-Familie Putz sagt wohl in Österreich jedem etwas. Dass Mama Putz aber auch richtig gute Musik macht, wissen schon weniger hierzulande. Ganz anders ist das allerdings in Südamerika. Dort wird Cécile Nordegg für ihre Konzerte groß gefeiert. Jetzt hatte sie etwa mehrere Auftritte in Guatemala City.