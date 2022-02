Viel mehr als "Mama Putz": Cécile Nordegg über Musik und ihre Künstlerfamilie

Sie singt hauptsächlich auf Französisch, "weil das die Sprache ist, mit der ich am meisten ausdrücken kann, ganz einfach. So wie das Arabische hat es ganz weiche und ganz harte Momente, und das kommt dem, was ich sagen will, am nächsten." Geprägt wurde sie schon früh von der Musik von Stevie Wonder und Frank Zappa – ihr Bruder Thomas hat nämlich als Gitarrentechniker mit ihm gearbeitet.

Cécile Nordeggs ganze Familie ist sehr künstlerisch veranlagt, ihr Mann Jonathan Berkh ist Maler, und ihre Tochter Tahnee (hat jetzt auch eine Rolle in der Amazon-Prime-Serie "Hanna" ergattert) wurde auch Schauspielerin. "Tahnee hatte ja leider keine andere Wahl. Irgendwann wollte sie Ärztin werden, und wir haben gesagt: Kannst du nicht etwas Normales machen?", erzählt Nordegg lachend.

"Sie ist ein großes Mädchen und weiß am besten, was sie wirklich will und was sie braucht. Was wir ihr mitgegeben haben, einfach durch unser Leben miteinander, dass das ein sehr schwerer Job ist, viele Anforderungen, viele Enttäuschungen und dass man einfach nie aufgeben darf, weil morgen alles anders sein kann. Und das hat sie sicher von uns mitgenommen."