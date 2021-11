"Mädel vom Land" Enya Rock tritt bei weltweiter Miss Earth Wahl an

Jetzt steht aber schon der nächste große Schritt für Enya auf dem Programm. Sie vertritt Österreich bei der Miss Earth Austria Wahl, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet. Gastgeberland sind die Philippinnen, aufgrund der Corona-Pandemie kann die Wahl aber nur online stattfinden. Teilnehmerinnen aus 80 Ländern werden dabei antreten.

"Wir haben wirklich viele tolle Videos für die Online-Misswahl gedreht, unter anderem in den Bereichen Abendmode, Volkstracht, Bikini oder Talent. In Kombination mit den Videos habe ich auch eine Menge Interviews gegeben und der Jury hoffentlich zeigen können, dass ich hier in Österreich ein sehr umweltverbundenes 'Mädel vom Land' bin, so Enya voller Vorfreude.