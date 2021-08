Miss und Mister Austria: Das sind die Schönsten im ganzen Land

Nachdem vergangene Woche Beatrice Körmer zur Miss Europe gekürt wurde, stand nun die nächste Miss-Wahl an. Im Palais Kaufmännischer Verein in Linz wurden Miss und Mister Austria gewählt.

Als schönste Frau im Land darf sich die 18-jährige Linzerin Linda Lawal bezeichnen, die nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch beim Cheerleading zu finden ist. Sie will sich für Diversität und Gleichberechtigung stark machen und lebt nach dem Motto: "Beauty begins the moment you decide to be yourself".