"Miss Europe" Beatrice Körmer: Wie sie lebt und wen sie liebt

"Es war wirklich ein wunderschöner Abend und als mein Name auf der Bühne gesagt wurde, konnte ich es gar nicht fassen. Ich glaube, das wird noch ein paar Tage dauern bis ich wirklich kapiert habe, was da los war am Samstagabend", so Beatrice Körmer zum KURIER. Los war, dass sich die 25-Jährige gegen 20 Konkurrentinnen durchgesetzt hat und sich in der Pyramide Vösendorf den Titel "Miss Europe" holen konnte.