Lugners Stargast Jane Fonda nimmt "Boyfriend" zum Opernball mit

In Richard Lugners Loge am Opernball in der Wiener Staatsoper wird's heuer wohl ganz schön eng werden. Denn sieben Frauen und fĂŒnf MĂ€nner dĂŒrfen dort hinein.

Stargast Jane Fonda reist mit drei Leuten an, von denen aber eine Freundin das Staatsgewalze nicht besuchen wird. Mit in die Oper kommen eine Maskenbildnerin und ein "Boyfriend", wie Lugner dem KURIER mitteilte. Wer das sein wird, ist allerdings noch nicht klar, denn im Moment ist auch nicht bekannt, dass Fonda liiert wÀre.