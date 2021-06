Lugners Ex-"Schwiegersohn" Helmut Werner soll Heino beerben

Obwohl die Zusammenarbeit mit Helmut Werner verhältnismäßig kurz ist, scheint Lugners Ex-"Schwiegersohn" das vollste Vertrauen des Musikers zu genießen.

"Helmut hat mein vollstes Vertrauen und es identifiziert sich keiner mit mir so wie er", so Heino gegenüber der Bild. "Wenn ich mal die Augen schließe, fallen meine 50 Prozent auch an Helmut, der dafür sorgen soll, dass die Marke Heino geschützt bleibt und weiter vorangetrieben wird."

Im Laufe seiner Karriere nahm Heino bisher 1200 Lieder auf, rund 400 wurden von seinem eigenen "Kramm Musikverlag" veröffentlicht.