Lugner-Gast "The Body" Elle Macpherson im Anflug

Richard Lugners Opernballgast, das ehemalige Supermodel Elle Macpherson, ist im Anflug auf Wien. Nach einem Zwischenstopp in London wird "The Body" am Dienstagnachmittag in Wien-Schwechat ankommen. "Sie wird dann gleich ins Hotel fahren", sagte der Baumeister der APA. Ein Rahmenprogramm gibt es bis auf die Fix-Termine bisher nicht.

Ballkleid-Designer noch unbekannt

Das ehemalige Supermodel ist am Sonntag von Miami nach London losgeflogen. Dort wartet der laut Lugner "immer noch nicht bekannte" Designer ihres Ballkleides auf sie. Dieser hat bereits mit den Maßen von "The Body" ein Kleid gefertigt, das nun binnen ein paar Stunden fertig geschneidert wird. Während Macpherson dann nach Wien weiterfliegt, wird ihr Begleiter, der umstrittene impfkritische Arzt Andrew Wakefield, in England bleiben. "Er kommt nicht mit zum Ball", unterstrich Lugner.