"The Body" Elle Macpherson: Alles über Lugners Opernball-Stargast

Mehr über "The Body"

Supermodel und Schauspielerin Elle Macpherson (54) wurde 1964 in New South Wales, Australien geboren.

In ihrer Kindheit lernte sie Ballett, begann mit 18 Jahren ein Jus-Studium an der Universität von Sydney. Die Studienzeit sollte nicht lange währen, denn nach einem Jahr wurde sie während ihres Urlaubs in Aspen, Colorado, von einer Modelagentur entdeckt.

Durchbruch als Model

Mit der Frauenzeitschrift Elle gelang Macpherson 1982 der Durchbruch als Model. Sie war dort immer wieder auf dem Titelbild zu sehen.

1986 erlangte das Model noch größere Bekanntheit durch die Fotos im US-Magazin Sports Illustrated. Noch im selben Jahr erschien im TIME-Magazin eine Kurzbiografie von Macpherson unter dem Titel "The Big Elle". In diesem erhielt sie einen Spitznamen, der sich bis heute bewährt hat: "The Body".